Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) угрожает прежде всего тем, кто собирается убираться на дачах и в частных домах после зимы. Об этом, как передает V102.RU, предупреждает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По данным ведомства, эта природно-очаговая инфекция, вызываемая хантавирусами, часто имеет тяжелое клиническое течение с летальным исходом. Заражение происходит воздушно-пылевым путем, т.е вирус может проникнуть в организм вместе с пылью.

- Это может произойти в начале дачного сезона при уборке дачного домика, во время «сухой» уборки (подметания) в помещениях, заселенных грызунами, без соблюдения мер защиты, во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев, гаражей, - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Переносчиками хантавируса являются грызуны, которые с наступлением весны проникают в жилые дома, где можно согреться и добыть пищу.

Клинические проявления ГЛПС обусловлены поражением почек. У заболевшего резко поднимается температура до 38–40 °C, болит голова. Также отмечается озноб, тошнота и ломота во всем теле. При появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу.

Для предупреждения заболевания рекомендуется проводить убору влажным методом, работать в маске или респираторе, обрабатывать посуду после уборки, мыть руки и всячески защищать свое жилище от грызунов.