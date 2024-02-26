В Волгограде на вакансию приходится полдворника

В Волгоградской области в феврале 2024 года днем с огнем невозможно было найти дворников.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование hh.ru, в январе 2024 года в топ-7 самых дефицитных сотрудников в Волгоградской области вошли дворники, токари, врачи, повара, администраторы магазина, риелторы, операторы call-центров.



В феврале почти все они сохранили свои позиции в рейтинге дефицитности. Меньше всего желающих работать дворниками – на рабочее место приходится всего 0,6 резюме.

Стоит отметить, что дефицит в сфере розничной торговли все больше усиливается и сразу несколько профессий из этой профессиональной области попали в список самых подверженных кадровому голоду: товаровед (1,6 резюме на вакансию), продавец-консультант (1,7), торговый представитель (2,0,) директор магазина (2,3).



По-прежнему работодатели остро нуждаются в сантехниках, парикмахерах, коллекторах, автомеханиках, уборщиках, инженерах-электронщиках, фармацевтах.

