Аксаков: деньги с Qiwi-кошельков волгоградцам, скорее всего, не вернут





Центробанк 21 февраля опубликовал на официальном сайте информацию об отзыве лицензии на проведение кредитных операций у КИВИ банка. ЦБ объяснил это нарушением «антиотмывочного законодательства» и использованием персональных данных вкладчиков в собственных интересах банком. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вероятнее всего, часть средств – а именно деньги с Qiwi-кошельков, россияне вернуть не смогут. Об этом он сообщил «Парламентской газете».

В интервью изданию Аксаков откровенно признал, что новость об отзыве лицензии у КИВИ-банка ЦБ стала полной неожиданностью не только для вкладчиков, но и для него самого.

– Сейчас прежде всего возникает вопрос, что будет с теми, у кого в этом банке имелись вклады на сумму более 1,4 миллиона рублей. Такие вклады не учитываются в системе страхования, поэтому, очевидно, перед тем, как их удастся вернуть, пройдет какое-то время. Должна сформироваться конкурсная администрация, принять какие-то решения, накопить так называемую конкурсную массу, то есть все имущество, подлежащее выставлению на конкурс, и так далее. Только после этого удастся определить и общую сумму, и порядок выплат незастрахованным клиентам, – сказал он, добавив, что по времени процесс должен занять около месяца.

Что касается Qiwi-кошельков, то, вынужден констатировать глава профильного комитета ГД, у россиян мало шансов на то чтобы вернуть средства, которые использовались ими для переводов и оплаты услуг.

– Некоторые граждане держали деньги на так называемых Qiwi-кошельках. Эти средства не являются вкладами. Соответственно, как их компенсировать – неясно. Скажу даже больше: действующее законодательство такой возможности не предполагает. Поэтому, скорее всего, рассчитывать на то, что средства с Qiwi-кошельков каким-то образом их владельцам вернутся, не стоит. Конечно, этот вопрос требует еще дополнительного изучения, но исходя из моего понимания ситуации я такой вариант вполне допускаю, – заключил Анатолий Аксаков.