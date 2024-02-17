Общество

Под Волгоградом нашли забывшего русский язык пенсионера

Общество 17.02.2024 18:49
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17.02.2024 18:49


70-летний пенсионер, который пропал 16 февраля, найден живым. Об этом сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «Оберег». Мужчину удалось найти в результате организации поисковых мероприятий активистами, которым родные мужчины оперативно рассказали о происшествии.
Напомним, ранее сообщалось о пропаже Самвела Амаяковича Бадальяна из СНТ в Городище. У мужчина произошла потеря памяти, из-за чего он перестал разговаривать на русском языке.


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