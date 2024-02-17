Под Волгоградом нашли забывшего русский язык пенсионера

Общество 17.02.2024 18:49
0
17.02.2024 18:49
70-летний пенсионер, который пропал 16 февраля, найден живым. Об этом сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «Оберег». Мужчину удалось найти в результате организации поисковых мероприятий активистами, которым родные мужчины оперативно рассказали о происшествии.Напомним, ранее сообщалось о пропаже Самвела Амаяковича Бадальяна из СНТ в Городище. У мужчина произошла потеря памяти, из-за чего он перестал разговаривать на русском языке.
«Ну, такси вызовете»: в Котово пациента с острой болью отправили в Камышин своим ходом17.02.2024 19:28
Общество 17.02.2024 19:28
Волгоградцев ждет укороченная неделя17.02.2024 18:30
Общество 17.02.2024 18:30
Мобилизованным до 2024 года волгоградцам доплатят 200 тысяч при одном условии17.02.2024 17:17
Общество 17.02.2024 17:17
В поликлинике под Волгоградом отремонтируют лифт после жалоб онкобольных17.02.2024 16:11
Общество 17.02.2024 16:11
«И без окон, без дверей»: волгоградцы требуют комфортных остановок17.02.2024 15:00
Общество 17.02.2024 15:00
«Мороз по коже»: под Волгоградом моржи устроили заплыв в ледяной Ахтубе17.02.2024 14:06
Общество 17.02.2024 14:06
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО кадрового военного Александра Чернова17.02.2024 13:34
Общество 17.02.2024 13:34
В Волгограде 17 УК накажут за лед во дворах17.02.2024 12:02
Общество 17.02.2024 12:02
Волгоградцев предупредили о помехах в телевизоре с 21 февраля17.02.2024 10:34
Общество 17.02.2024 10:34
Росстат: отток населения Волгоградской области снизился до 1738 человек17.02.2024 09:25
Общество 17.02.2024 09:25
«Динамо-Синара» объявило конкурс лучшей афиши матча17.02.2024 08:03
Общество 17.02.2024 08:03
«По-русски не говорит»: потерявший память мужчина пропал в СНТ Волгограда17.02.2024 06:55
Общество 17.02.2024 06:55
В школе № 16 Волгограда увековечили память погибших в СВО офицеров17.02.2024 06:16
Общество 17.02.2024 06:16
Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходные16.02.2024 20:57
Общество 16.02.2024 20:57
Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в Волгограде16.02.2024 20:05
Общество 16.02.2024 20:05