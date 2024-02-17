«По-русски не говорит»: потерявший память мужчина пропал в СНТ Волгограда





В Волгограде разыскивают 70-летнего Бадальяна Самвела Амаяковича, который пропал в одном из СНТ в Городище. Как сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда "Оберег", у мужчины временная потеря памяти.

- Накануне в обед Самвел Амаякович вышел из дома и ушел в неизвестном направлении, - рассказали информагентству поисковики. - Из-за потери памяти он не разговаривает на русском языке.

Мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, синие спортивные штаны, черные туфли и черную шапку.

Приметы: рост 165 см., плотное телосложение, седые волосы волосы, карие глаза.





Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 (800)-505 -10-65; 112 и 102.