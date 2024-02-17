Общество

Волгоградцев предупредили о помехах в телевизоре с 21 февраля

Общество 17.02.2024 10:34
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17.02.2024 10:34


В Волгограде с 21 февраля по 13 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Как сообщили в Волгоградском ОРТПЦ,  помехи могут возникнуть на РТРС-1, РТРС-2 с 11:18 ч до 12:02 ч. Причиной проблем в телевизоре станет солнечная интерференция. Изображение может пропасть на период от нескольких секунд ло 5 минут.
Справка. Солнечная интерференция возникает, когда солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, что может создавать помехи для радиоприборов и влиять на качество связи и вещания в регионе.
Она является временным явлением и обычно продолжается в течение нескольких недель. После окончания этого периода связь и вещание восстанавливаются в нормальном режиме.



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