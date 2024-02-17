Волгоградцев предупредили о помехах в телевизоре с 21 февраля

Она является временным явлением и обычно продолжается в течение нескольких недель. После окончания этого периода связь и вещание восстанавливаются в нормальном режиме.
Общество 17.02.2024 10:34
0
17.02.2024 10:34
В Волгограде с 21 февраля по 13 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Как сообщили в Волгоградском ОРТПЦ, помехи могут возникнуть на РТРС-1, РТРС-2 с 11:18 ч до 12:02 ч. Причиной проблем в телевизоре станет солнечная интерференция. Изображение может пропасть на период от нескольких секунд ло 5 минут.
Справка. Солнечная интерференция возникает, когда солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, что может создавать помехи для радиоприборов и влиять на качество связи и вещания в регионе.
Она является временным явлением и обычно продолжается в течение нескольких недель. После окончания этого периода связь и вещание восстанавливаются в нормальном режиме.
Она является временным явлением и обычно продолжается в течение нескольких недель. После окончания этого периода связь и вещание восстанавливаются в нормальном режиме.
В Волгограде 17 УК накажут за лед во дворах17.02.2024 12:02
Общество 17.02.2024 12:02
Росстат: отток населения Волгоградской области снизился до 1738 человек17.02.2024 09:25
Общество 17.02.2024 09:25
«Динамо-Синара» объявило конкурс лучшей афиши матча17.02.2024 08:03
Общество 17.02.2024 08:03
«По-русски не говорит»: потерявший память мужчина пропал в СНТ Волгограда17.02.2024 06:55
Общество 17.02.2024 06:55
В школе № 16 Волгограда увековечили память погибших в СВО офицеров17.02.2024 06:16
Общество 17.02.2024 06:16
Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходные16.02.2024 20:57
Общество 16.02.2024 20:57
Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в Волгограде16.02.2024 20:05
Общество 16.02.2024 20:05
В Волгоградской области малыш обварился кипятком. Ребенка эвакуировали санавиацией16.02.2024 19:53
Общество 16.02.2024 19:53
Ночной ремонт дорог стартует в Волгограде: список адресов16.02.2024 18:14
Общество 16.02.2024 18:14
Волгоградцы безжалостно выбрасывают русских классиков на помойку16.02.2024 17:47
Общество 16.02.2024 17:47
Сталактиты разрослись на чердаке жилого дома с дырявой крышей в Волгограде16.02.2024 16:57
Общество 16.02.2024 16:57
«Добирались на перекладных»: трамваи в Волгограде испытывают горожан на прочность16.02.2024 15:30
Общество 16.02.2024 15:30
В Волгограде ИП Галкиной доверили проект благоустройства на улице Титова16.02.2024 14:19
Общество 16.02.2024 14:19
Посетительница суда в Волжском села в лужу из-за скандального видео16.02.2024 13:56
Общество 16.02.2024 13:56
«Подарки любимым»: Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции16.02.2024 12:20 Реклама
Общество 16.02.2024 12:20 Реклама