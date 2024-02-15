Общество

Жители Волжского пожаловались на запах тухлых яиц

Общество 15.02.2024 14:30
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15.02.2024 14:30


Жители Волжского Волгоградской области сегодня, 15 февраля, пожаловались на вонь, похожую на запах тухлых яиц. В соцсетях горожане сообщали, что особенно нестерпимо воняет в районе железнодорожного вокзала.
В администрации городского округа отреагировали на сообщения о неприятном запахе.
- Сегодня в ходе проведения отбора проб воздуха по муниципальному заданию администрации лабораторией МБУ "Служба охраны окружающей среды" на ул. Горького 37 было зафиксировано превышение по сероводороду в 1,2 ПДК. Информация о превышениях направлена в контролирующие органы, - пояснили в мэрии. 
Фото Павла Мирошкина/V102.ru

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