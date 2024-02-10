Волгоградца «задушили» запахи свежей выпечки

В иске указывается, что Роспотребнадзор зафиксировал в 2019 и в 2020 годах факты нарушения санитарных правил предпринимателем, которые до сих пор не устранены.
Общество 10.02.2024 14:47
0
10.02.2024 14:47
В иске указывается, что Роспотребнадзор зафиксировал в 2019 и в 2020 годах факты нарушения санитарных правил предпринимателем, которые до сих пор не устранены.
Житель Волгограда потребовал в суде прекратить «душить» его запахами пекарного производства, которое располагается под его квартирой. Как сообщает V102.RU, иск был подан в Волжский городской суд.Волгоградец утверждает, что индивидуальный предприниматель, который держит кулинарию «Веснушка» на первом этаже дома №27а по ул. Героев Шипки в поселке ГЭС, нарушает санитарно-эпидемиологические правила. Из-за этого в квартиру волгоградца поступают запахи и выбросы от деятельности кулинарии, что отразилось на его состоянии здоровья.
В иске указывается, что Роспотребнадзор зафиксировал в 2019 и в 2020 годах факты нарушения санитарных правил предпринимателем, которые до сих пор не устранены.
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской области10.02.2024 19:48
Общество 10.02.2024 19:48
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в Волжском10.02.2024 18:11
Общество 10.02.2024 18:11
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именами10.02.2024 16:59
Общество 10.02.2024 16:59
Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублей10.02.2024 16:07
Общество 10.02.2024 16:07
Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВО10.02.2024 12:02
Общество 10.02.2024 12:02
Найди своего дворника: в Волгограде объявили о тотальной зачистке города от снега10.02.2024 11:19
Общество 10.02.2024 11:19
В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочек10.02.2024 10:57
Общество 10.02.2024 10:57
В Урюпинске открыли фотовыставку погибшего на СВО Дениса Шершицкого10.02.2024 08:19
Общество 10.02.2024 08:19
«Это только начало»: Волгоград и область заваливает снегом10.02.2024 07:34
Общество 10.02.2024 07:34
У чиновников Волгограда протекла крыша10.02.2024 07:29
Общество 10.02.2024 07:29
После оттепели дворы Волгограда превратились в «венецианские каналы» – фоторепортаж «Высоты 102»09.02.2024 20:37
Общество 09.02.2024 20:37
Под Волгоградом из-за околевшей бешеной собаки ввели карантин09.02.2024 19:53
Общество 09.02.2024 19:53
Волгоградцы стали чаще заглядывать в гороскоп09.02.2024 18:21
Общество 09.02.2024 18:21
Ослепит и обездвижит: «Ольга» в ближайшие часы завалит снегом Волгоградскую область09.02.2024 17:57
Общество 09.02.2024 17:57
В Волгограде и Волжском пять тысяч хвойных деревьев превратили в щепу09.02.2024 16:20
Общество 09.02.2024 16:20