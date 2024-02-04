На прошлой неделе работодателям официально запретили увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Решение депутатов Госдумы вызвало немало вопросов, как у руководителей компаний, так и у самих матерей или отцов-одиночек. Не станут ли новые меры соцподдержки поводом для отказа в работе? Этот вопрос корреспонденты ИА «Высота102» обсудили с юристом и менеджером по подбору персонала.

Юрист Михаил Алексеев напоминает, что своим решением депутаты Госдумы лишь увеличили возраст детей, воспитываемых одинокими родителями. По действующему законодательству руководитель не может попрощаться с сотрудником, который в одиночку растит ребенка в возрасте до 14 лет.

– У родителей-одиночек, чьи дети не достигли 16-летия, имеется бронь, если их собираться уволить по сокращению. Однако, если одинокие мать или отец прогуляли рабочий день или пришли пьяными, к ним можно применить статьи Трудового кодекса, – комментирует юрист. – Очевидно, что социальные гарантии никак не помогут подобному работнику и в случае, если его организация попадает под процедуру банкротства или совсем закрывается. Повторюсь, речь идет именно о спорных моментах при сокращении. Но статистика показывает, что в последние годы это явление в России не носит массового характера. За специалиста, который не прогуливает работу и справляется со своими обязанностями, будут держаться и даже бороться. Поэтому я не думаю, что обновленный законопроект кардинально изменит ситуацию на рынке труда.

С тем, что семейный статус не повлияет на отбор кандидатов, согласна и HR-консультант Валентина Люмина. По словам специалиста, уже сейчас на рынке труда наметился настолько сильный кадровый голод, что руководители фирм готовы рассматривать любые предложения.

– В этом вопросе очень важны нюансы. Если работодатель не планирует продлевать трудовой договор, то, как правило, работник увольняется по собственному желанию. Очень редко руководитель идёт на то, чтобы уволить человека по статье. В этом случае, на мой взгляд, ситуация будет аналогичной. Если работодателя не устроят какие-то моменты, он сделает все, чтобы уволить сотрудника «по собственному», – рассуждает Валентина Люмина. – И все же, на мой взгляд, принятая инициатива очень важна для поддержки родительства в стране. Статистика подтверждает, что уже сейчас во многих отраслях наблюдается огромная нехватка кадров. И менеджеры по персоналу, и заказчики, и руководители организаций бьют тревогу, потому что, например, в сфере продаж на 10 позиций приходится только четыре, а то и три резюме. Исходя из нынешнего прироста населения, мы можем спрогнозировать, что через 30 лет специалистов станет на 30% меньше, то есть на 10 вакансий откликнется только два соискателя. При таком положении дел у работодателя просто не останется шансов обратить внимание на семейное положение кандидата. К слову, спрашивать у потенциального работника свидетельства о рождении ребенка – совершенно незаконно.

При выборе будущих сотрудников работодателям советуют в первую очередь оценивать его профессиональные качества, а не семейный статус.

– Что такое хороший сотрудник для организации? Это специалист, который умеет выполнить свою задачу в нужный срок с получением максимального результата. Такие факторы, как семейный статус, наличие или отсутствие детей, совершенно не важны. Они ни в коей мере не касаются работодателя. На стадии найма нужно понять профессиональные характеристики человека, нежели выяснить его семейный статус, – убеждена Валентина Люмина. – Потому что безответственный специалист найдёт массу других причин, чтобы не выполнять свою работу.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»