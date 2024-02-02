«Быки уже передохли»: под Урюпинском в заснеженном поле от голода гибнет брошенное стадо коров

В двух километрах от сельского поселения Бубновское Урюпинского района Волгоградской области волонтеры обнаружили заброшенное стадо оголодавших коров. Как рассказала ИА «Высота 102» волонтер организации «Помощь хвостикам» Наталья, животные еще с осени прошлого года блуждают по полю и кормятся тем, что попадется на пути.

– К нам обратились местные жители с жалобой на бесхозных коров. По словам сельчан, их хозяин раньше являлся крупным фермером, а теперь вышел на пенсию, ушел в запой и просто перестал следить за скотом, – рассказала волонтер.

Своими силами защитница животных приехала на место и вызвала участкового. С полицейским женщина написала заявление на предпринимателя.

– Участковый нам намекнул, что дело будет активнее рассматриваться только после того, как сюда приедет ветеринар и даст оценку о неудовлетворительном состоянии животных, – пояснила Наталья.

По словам зоозащитницы, в то время, пока дело набирает ход, в стаде из шести особей уже погибло два быка. Женщина надеется, что удастся спасти хотя бы четырех животных.

В свою очередь, председатель совета депутатов Бубновского сельского поселения Усова Лариса Евгеньевна сообщила, что передала всю необходимую информацию правоохранительным органам.

– Свою работу я сделала, сообщила в Россельхознадзор и областной комитет ветеринарии. Остальное дело за ними, – прокомментировала чиновница.

Как уточнили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, в поселение Бубновское выезжали представители районной станции и произвели отбор проб погибшего животного. Тушу быка утилизировали.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что по факту жестокого обращения с крупным рогатым скотом в межмуниципальный отдел поступали обращения.

– На место выезжали сотрудники отдела МВД России «Урюпинский». Обращения зарегистрированы в установленном порядке и назначено проведение проверки, материалы которой будут переданы в Управление Россельхознадзора для принятия решения, – пояснили в ведомстве.