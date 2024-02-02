Часть центра Волгограда стала пешеходной 2 февраля

Напомним, сегодня отмечается очередная годовщина победы советских войск в городе на Волге. Волгоград в этот день по традиции переименовали в Сталинград. Город сегодня посетят федеральные чиновники – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
Общество 02.02.2024 08:37
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02.02.2024 08:37
В Волгограде сегодня, 2 февраля, с 8 часов утра стали действовать ограничения на улицах Центрального района в связи с мероприятиями по случаю 81-летия Сталинградской Победы. V102.RU напоминает, что с утра пятницы до 22-00 ч. пешеходный режим введен на улицах, прилегающих к музею-панораме «Сталинградская битва». Это улицы Наумова и 13-й Гвардейской дивизии в границах от проспекта Ленина до ул. Чуйкова, а также по ул. Советской в границах от ул. Пражской до ул. Гагарина и на ул. Чуйкова на отрезке от ул. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской.
Напомним, сегодня отмечается очередная годовщина победы советских войск в городе на Волге. Волгоград в этот день по традиции переименовали в Сталинград. Город сегодня посетят федеральные чиновники – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
Напомним, сегодня отмечается очередная годовщина победы советских войск в городе на Волге. Волгоград в этот день по традиции переименовали в Сталинград. Город сегодня посетят федеральные чиновники – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
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