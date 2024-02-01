В Волгоградской области ночью 1 февраля закроют ж/д переезд

В Волгоградской области сегодня, 1 февраля, закроют железнодорожный переезд на станции «Канальная», сообщает V102.RU.

— Ограничения для автотранспорта вводятся в связи с аварийными ремонтными работами по смене рельс, — сообщили информагентству в администрации Светлоярского района со ссылкой на Сарептскую дистанцию пути.

Уточняется, что проезд закроют в период с 1 на 2 февраля с 22.00 до 06.00. Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать объездные пути при планировании поездок.

Фото: архив ИА «Высота 102»