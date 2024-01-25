Андрей Бочаров провел встречу с активом города Урюпинска





Вопросы создания новой социальной инфраструктуры и планы на следующий период были рассмотрены 25 января на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом города Урюпинска. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», речь шла на мероприятии о промежуточных итога реализации программ и проектов развития райцентра.

– Все планы, которые мы определили, исполнены, – дал оценку Андрей Бочаров. – Мы начали серьезную работу в рамках 400-летнего юбилея города. Потом она постепенно перешла в программу социально-экономического развития Урюпинска. И шаг за шагом мы продолжаем решать задачи повышения качества жизни жителей.

Ранее информагентство сообщало о том, что в ходе рабочей поездки в Урюпинск Андрей Бочаров побывал в нескольких социально значимых учреждениях. Так, глава региона первым делом побывал в гостях у работников и воспитанников детского сада «Сказка», оценил работу модернизированной стоматологической поликлиники и филиала Волгоградского областного онкологического диспансера с центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В настоящее время в Урюпинске при господдержке продолжается реализация национальных и приоритетных проектов развития – модернизация школ и детских садов, комплексное благоустройство территорий, приведение в порядок дорожных, коммунальных объектов и инфраструктуры в целом.

– Наша задача – сформировать программу дальнейшего развития Урюпинска на следующие 5, 7, 10 лет, – подчеркнул на встрече с активом глава региона.

Андрей Бочаров также поблагодарил всех, кто принимал и принимает участие в развитии Урюпинска.