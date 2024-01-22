В Волгограде началось строительство Центра спортивных единоборств





В Краснооктябрьском районе на территории МБУ ДО СШ №14 «Зенит» началось возведение Центра спортивных единоборств. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса стало возможным благодаря реализации совместного инвестиционного проекта администрации Волгограда и компании РУСАЛ.

– Строительство Центров спортивных единоборств – масштабная программа по поддержке и развитию спорта и спортивных единоборств, а также продвижению здорового образа жизни в городах ответственности компании, – комментирует генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Александр Белотелов. – Важно, что здесь в Волгограде проект реализуется в преддверие 65-летнего юбилея предприятия. Это станет дополнительным подарком не только для наших работников, но и для жителей города.

Центры спортивных единоборств предназначены в первую очередь для детей. Юные атлеты от 5 до 18 лет могут бесплатно заниматься под руководством профессиональных тренеров, которые не только следят за физическим развитием своих воспитанников, но и выполняют функцию наставников – поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе, помогают развить уверенность в себе. По мнению основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски, развитие именно этих качеств позволяют молодежи решать амбициозные задачи и добиваться поставленных целей в будущем.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет расположен на пустующей до настоящего времени территории, прилегающей к улице Тарифной. Общая площадь строения составит более 1300 квадратных метров. Проектом предусматривается создание двух залов для единоборств по 385 квадратных метров каждый, раздевалок, оснащенных санузлами и саунами, кабинетов врача, тренерской и нескольких технических помещений. Единовременно в новом ФОКе смогут заниматься порядка 50 человек.

На прилегающем к спортивному центру земельном участке рабочие обустроят пешеходные зоны из тротуарной плитки и высадят более 1000 квадратным метров газона.

В настоящее время специалисты подрядной организации устанавливают металлоконструкции здания на заранее подготовленный фундамент. Затем рабочие обошьют каркас сэндвич-панелями.

Окончание работ планируется в июле этого года.

Фото предоставлено пресс-службой ВгАЗа



