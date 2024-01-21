В Волгоградской области после снегодождя похолодает до -23

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в ночь на 21 января по региону плюсовая температура ушла в минус, при этом сильные осадки в виде дождя перешли в мокрый снег, а потом и в снег.

В отдельных районах Волгоградской области прогнозируют туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Днем -1...-6º, ветер северо-западный 9-14 м/с.

В Волгограде 21 января также ожидают сильные осадки, как и в районах области гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Дневная температура -2...-4º.

С воскресенья погодный «минус» в регионе будет нарастать. Уже во вторник, 23 января, в Волгограде в ночные часы температура упадет до -16...-18º, а в районах области местами похолодает до -23º. Днем в отдельных северных и северо-восточных районах Волгоградской области ожидаются морозы до -9...-14º, в областном центре днем будет -7...-9º.