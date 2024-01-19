Мэру Волжского объявили предостережение из-за ситуации с трамваями

Сегодня, 19 января, прокуратура объявила главе Волжского Игорю Воронину предостережение о недопустимости нарушения законодательства о пассажирских перевозках. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это сделано по итогам проверки сообщений о сокращении трамвайных маршрутов в городе Волжском.

- Установлено, что органом местного самоуправления вопреки требованиям законодательства с 5 февраля 2024 года планируется сокращение рейсов городского электротранспорта. Учитывая возможное нарушение прав жителей г. Волжского на надлежащее транспортное обслуживание сегодня главе городского округа – город Волжский Волгоградской области прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - сообщила Черединина.

Ранее сообщалось, что проверку по ситуации с трамваями в Волжском взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, что 17 января жителям Волжского объявили о сокращении количества трамвайных рейсов с 22 января. Соответствующая информация появилась на сайте МУП «Волжская автоколонна №1732». После обнародования этой информации в СМИ и последующими обращениями жителей в различные инстанции, дату перенесли на 5 февраля.

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