Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сокращением трамваев в Волжском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, организованную в Волгоградской области СУ СКР по региону после сообщений о предстоящем сокращении трамвайных маршрутов в городе Волжском.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владимировичу Буравцову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, - сообщил Информационный центр СК России.

По данным ведомства, в соцсети был оставлен адресованный Александру Бастрыкину комментарий о несогласии с предстоящим с 22 января текущего года сокращением трамвайного движения в городе Волжский Волгоградской области. Отмечается, что один маршрут прекратит свою работу, а интервалы движения других будут увеличены. В связи с этим местные жители опасаются, что трамваи в Волжском впоследствии будут полностью ликвидированы.

Ранее информагентство сообщало, что в Волжском из-за нехватки средств на транспортное обслуживание и убытков местной автоколонны с 22 января будет сокращено количество трамвайных рейсов. Однако после обнародования этой информации в СМИ и последующими обращениями жителей, дату перенесли на 5 февраля.

Фото из архива ИА «Высота 102»