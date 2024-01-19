Общество

«Событие, которого очень ждали»: под Волгоградом газифицировали еще один поселок

Общество 19.01.2024 14:51
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19.01.2024 14:51


Поселок Нариман Светлоярского района подключили к голубому топливу. Чтобы провести сюда газ, потребовалось строительство нового газопровода, создавшего условия для газификации более 400 домовладений и 3 котельных, предназначенных для отопления детского сада, школы, амбулатории и дома культуры.

Накануне, 18 января, с результатом работ уже ознакомились губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Олег Гаранин.

– В Волгоградской области продолжается реализация пятилетней программы газификации и мероприятий по догазификации. К настоящему времени от жителей региона принято 14,7 тысячи заявок, заключено около 14,5 тысячи договоров, почти 14 тысяч из которых уже исполнены, – отметил Александр Сидоров.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»


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