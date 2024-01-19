Общество

Волгоградские металлурги восстанавливают здоровье на Черноморском побережье

Общество 19.01.2024 10:10
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19.01.2024 10:10


Свыше 110 млн рублей на реализацию социальных программ помощи в трудных жизненных ситуациях, решения квартирных вопросов в рамках жилищной программы, выплаты дотации на питание работников было выделено сотрудникам ВгАЗа в 2023 году. Однако самой значимой частью стало медицинское обеспечение.

Безопасность и сохранение здоровья работников, профилактика и предупреждение заболеваемости — важные составляющие масштабной социальной программы РУСАЛа, инициированной еще его основателем Олегом Дерипаской. Он неоднократно подчеркивал значимость поддержки и развития городов ответственности компании: «Мы здесь работаем. Здесь живут наши близкие. И нам не всё равно».

Особое внимание уделяется тем, кто находится в группе риска по здоровью. На предприятии таких чуть больше 80 человек. Они проходят необходимые лечебно-профилактические процедуры не только в санаториях Волгоградской области, но и в здравницах Ставропольского края и Черноморского побережья. Для сотрудников предприятия доступны и курорты, как места семейного и детского отдыха.

В рамках реализации соглашения пилотного проекта с Фондом социального страхования в минувшем году 17 металлургов прошли оздоровление в одном из самых современных центров реабилитации «Волгоград». Особенность проекта в том, что для оздоровления им был предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск.

Социальные программы компании постоянно совершенствуются. Ожидается, что в 2024 году социальный пакет будет расширен.

Фото: ИА «Высота 102» 

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