На юге Волгограда решились снести трухлявую двухэтажку

Аварийным и подлежащим сносу признан двухэтажный дом №2 на улице Сулеймана Сальского в Волгограде. Такое решение, как сообщили V102.RU в Госжилнадзоре, приняла межведомственная комиссия администрации Красноармейского района.





Согласно открытым сведениям, этот многоквартирный дом был возведен в 1952 году. За 71 год эксплуатации деревянные перекрытия пришли в негодность, в них образовались дыры.





Обследование технического состояния дома было проведено после обращений жильцов. Далее заключение о состоянии двухэтажки направили в администрацию района для рассмотрения в соответствии с требованием действующего законодательства.





Фото: инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области