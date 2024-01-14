У реки под Волгоградом разворачивают палатки для желающих окунуться в проруби

В Волгоградской области началась подготовка к празднику Святого Крещения, когда сотни верующих пойдут не только в храмы, но и будут окунаться в проруби, передает V102.RU.

Так, в городе Волжском крещенские купания пройдут на городском пляже и в поселке Рабочий на берегу Ахтубы, а также в речпорту. В настоящее время в этих местах проводится обследование дна, расчистка берега специальной техникой и уборка дорожек от снега и наледи.

На пляже установлены палатки для переодевания и биотуалеты. Оборудование безопасных купелей здесь завершится 18 января.

Крещение Господне или Богоявление входит в число 12 важнейших церковных праздников. В Евангелие подробно описан этот эпизод из земной жизни Иисуса Христа, когда он пришел к реке Иордан и попросил пророка Иоанна Предтечи крестить его. Когда это произошло, то с небес сошел Дух Святой в виде голубя, а глас с неба назвал Иисуса Христа Сыном. Так явилась Святая Троица, поэтому этот праздник еще называют Богоявлением.

Фото: администрации Волжского