Волгоградцев зовут 1 января встать на «Муромскую дорожку»

Жителям Волгограда предлагают провести альтернативное первое января нового 2024 года. И пока кто-то будет засыпать в обнимку с салатом, другие преодолеют 3,5 километра, приняв участие в международной духовно–спортивной акции «Муромская дорожка».

— Это стало доброй традицией. 1 января мы собираемся у Храма Всех Святых на Чуйкова, 57. В 12.00 пройдет молебен преподобному Илье Муромскому. В 13.00 стартует забег по набережной на 3,5 километра до памятника мирным жителям Сталинграда — жертвам бомбардировки 23 августа 1942 года. Затем состоится чаепитие с пирогами, — рассказал подробности один из инициаторов забега мастер спорта России международного класса по боксу Сергей Лопатинский.

По его словам, необязательно преодолевать всю дистанцию и максимально выкладываться. Можно идти спортивным шагом или бежать налегке. Приветствуются семейные забеги, ведь основная цель — общение с близкими по духу людьми.

Отметим, что православная акция проходит при поддержке движения «Сорок сороков» и федерации бокса Волгоградской области. К слову, 1 января 2024 года мероприятие пройдет во многих городах России в 11-й раз. Пробежки также предусматривают открытые тренировки со спортсменами и веселые старты для детей.

Справка.

«Сорок Сороков» — это общественное движение, состоящее из православных христиан, но открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности. Движение собирает вместе людей разных профессий, социального статуса, которые объединились вокруг Нового Завета и стремятся быть православными не только на словах, но и на деле, беря пример с выдающихся героев нашей истории.

Движение организовано 1 июня 2013 года в ответ на информационную кампанию, направленную против РПЦ. Инициаторами создания выступили музыкант, общественный деятель Андрей Кормухин и мастер спорта международного класса по боксу, Чемпион России и Европы (по юниорам) Владимир Носов.

Фото: архив ИА «Высота 102»