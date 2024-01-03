«Зайчик запел "Не сыпь мне соль на рану"»: волгоградцы – о трогательных и смешных моментах Нового года





Самые яркие впечатления о праздниках родом из детства. На всю жизнь в память врезается не только само предвкушение Нового года, но и такие мелочи, как костюм для первой «ёлки», подарки от Деда Мороза с папиными глазами и курьёзы на детских утренниках. Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцами и вместе с ними поностальгировали о прошлом.

В советские годы почти все девочки успели побывать снежинками в самодельных накрахмаленных платьицах из марли. Мальчикам же чаще всего доставалась роль зайчиков. Казалось бы, сюжет новогоднего утренника был известен наперёд. Но в классические сценарии нередко вмешивалась уникальная детская харизма.





– Моего брата Рому на Новый год назначили зайчиком. О том, чтобы купить костюм в 80-х, даже речи не шло. В те времена, может быть, они и не продавались. Мама и бабушка думали над дизайном шапочки, чтобы уши зайца уверенно торчали вверх. Сшили из белого хлопка что-то наподобие лётного шлема с длинными рукавами, которые посредством вставленных картонок, изображали уши уверенного зайца-вожака, – рассказывает волгоградка Анна Олейникова. – Есть такие дети, у которых с детства взрослое лицо. Они задумчивые, рассудительные, немногословные. Мой брат из таких. Даже заячий шлем не добавлял ему милоты. Но выданное четверостишье было выучено, порядок выступления отрепетирован. Ничто не предвещало сюрпризов. Мама пришла в детский сад смотреть на сына. Серьёзный Рома честно ходил в хороводах и нашептывал песни. Наступало время его слов. Дождавшись своей очереди, он громко и отчётливо запел: «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд, не сыпь мне соль на рану, она ещё болит…»

А порой детская карьера артиста заканчивалась, даже не успев начаться. На каком утреннике не было детей, которые растерянно шептали строчки своего четверостишия или с надеждой в глазах ждали подсказки из зрительного зала?

– Моя бабушка работала воспитателем с детском саду, а мама, которой было 4 года, ходила к ней в группу. Конечно, на первый новогодний утренник дочке воспитательницы досталась самая харизматичная роль страшного злого волка. Текст был коротким, но полным экспрессии: «Я злой и страшный серый волк, Я в поросятах знаю толк. Р-р-р-р-р». Огромная голова волка была склеена из бумаги. Зубы устрашающе торчали в бок из длинной пасти. Репетиции шли каждый вечер дома. Танечка рычала потрясающе и делала угрожающие жесты. Успех был обеспечен! Наступил утренник. Волка спрятали под ёлкой до заветной минуты. Наступило время кульминации. Ведущая (бабушка), громко говорит: «Но вдруг на полянку вышел страшный злой волк». Мама в это время сидит под ёлкой и не торопится вылезать. «Волк был оооочень злой! И ооочень страшный! Сейчас вы его увидите!», – продолжает Анна Олейникова. – А маме всего 4 года. И она у меня мечтательно-медлительная с кудрявой головой. Но зычный голос бабушки вытолкнул-таки её из-под ёлки. Волк стоял перед зрителями в этой огромной маске, на тоненьких ножках и молчал как партизан. Ни словечка, ни звука, ни рычания, ни писка. Ничто не могло заставить малышку в тот момент что-то говорить. Пришлось бабушке вещать про страшного волка самой. И после незабываемого рычания волк развернулся и ушёл. Так закончилась мамина карьера звезды эстрады. А 1961 год всё-таки наступил и запустил Гагарина в космос.





Стоит лишь взглянуть на старые фотографии с утренников, чтобы оценить изобретательность родителей. Ещё не зная о ярких костюмах на любой вкус и цвет, мамы умудрялись сшить абсолютно любой наряд. Хоть космонавта, хоть шахматной королевы!

– Во времена нашего детства самым распространённым образом на празднике была, конечно же, снежинка. Наши мамы шили нарядное новогоднее платьице из накрахмаленной марли, украшали его мишурой или дождиком, и девочки с удовольствием красовались в нём возле новогодней ёлочки, – вспоминает волгоградка Ирина Сушкова. – Задача для моей мамы усложнилась в 1 классе. Я по сценарию должна быть шахматной королевой. Пришлось включать фантазию. На обычный чёрный сарафан она нашила белые квадраты – получилась шахматная доска. А фигурки пешек, ферзя, коня, слона мы вместе с ней вырезали из жёлтого картона и крепили на импровизированном поле. Так заодно и шахматную грамоту освоили. Надо ли говорить, с какой гордостью я предстала на празднике в своём необычном костюме. До сих пор помню этот момент.

Что-то изобретать взрослым приходилось не раз. Где найти ребёнку игрушку его мечты? Как раздобыть что-нибудь дефицитное для подарка? И где в конце концов отыскать шубу Деда Мороза для домашнего поздравления?

– Когда мне было четыре года, к нам в дом пришёл Дед Мороз. Я с таким трепетом ждала его появления, что постоянно торопила маму, которая так долго заплатила мне косы. «Мама, ну уйдёт же к соседским детям. Не дождётся», – делится детскими воспоминаниями Виктория. – Но Дед Мороз меня все же дождался, терпеливо выслушал стихотворение, подарил куклу. Вот только из-под накинутой наспех шубы у него предательски торчали манжеты голубой рубашки. Точь-в-точь такой, в которой к нам в гости пришёл мой дядя. Что ж, разочаровывать родных своим открытием я не стала. Пускай они верят в то, что верю .

Надо признать, что поводов для самой искренней радости у детей было немало. Достаточно лишь получить на празднике кулек с конфетами или просто на всю ночь остаться со взрослыми за праздничным столом.

– После ёлки во Дворце пионеров нам раздавали подарки - каждому по огромному, как мне казалось, пакету. В нем обязательно были конфеты и мандарин. К слову, в то время мандарины были в дефиците в принципе. Такой мешочек я с трепетом ждал каждый год, – ностальгирует Сергей Дворянчиков. – Мое детство проходило в Архангельской области, поэтому отец всегда приносил из леса пышную свежую ель под потолок. До сих пор помню, как мы украшали ее огромными шарами из стекла и ставили вниз фигурки Деда Мороза и Снегурки. И всегда, даже дома, отыскивалось под зелёной красавицей что-нибудь вкусное. А ещё нам, детям, всю ночь можно было смотреть телевизор. Центральные ТВ-каналы в 80-е годы особо не баловали программой, но в Новый год я с радостью смотрел концерты, "Голубой огонёк" и ещё что-то интересное.





А ещё Новый год был и остаётся временем для всей семьи. Правда, ценность тихих семейных посиделок многие из нас осознали, лишь повзрослев.

– Я – младшая дочь в семье. Сестра старше меня на 12 лет, брат на 10. На Новый год они всегда убегали на улицу с друзьями. И я видела грустные глаза родителей и даже как-то слышала от них: «Ну вот, все разлетелись, хоть ты с нами», – рассказывает Елизавета Грошева. – Даже когда у меня появилась своя компания, собиравшаяся где-то отмечать Новый год, я не могла оставить близких. Мне так не хотелось, чтобы они сказали: Ну, вот мы одни». Вместе с мамой и папой я дожидалась боя курантов, а потом пулей летела к друзьям. На душе при этом было так тепло и спокойно. За 31 год жизни я всего два раза отмечала этот праздник без родителей. И потом весь год об этом жалела!

Виктория Чумакова