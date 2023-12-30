Общество

Волгоградцам предложили охотиться на летучих мышей в подъездах

Общество 30.12.2023 16:55
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30.12.2023 16:55


К жителям Волгограда с необычным предложением обратились через соцсети представители одного из центров для реабилитации диких животных. Как сообщает V102.RU, волгоградцев просят ловить летучих мышей в подъездах и на балконах. 

— Дорогие друзья, огромная просьба, если вам попадется летучая мышка, начнете ли вы ремонтировать балкон или, возможно, встретите в подъезде, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру 8 937 724 00 25. Мы находимся в Красноармейском районе. Не обижайте милых медведиков! Это наши защитники от вредных насекомых, — сообщили в центре. — Если вы встретили мышку, ее нужно взять перчатками (шапкой или шарфом) и положить в коробку (из-под обуви) на ткань. В коробочке нужно предварительно сделать небольшие отверстия для воздуха. Давайте будем добрее!

Уточняется, что таким образом уже спасены многие представители рукокрылых. Так, одну из летучих мышей по прозвищу «Пик» передали на операцию в Московский зоопарк. 

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