Общество

Стали почти ручными: волгоградские парки заполонили раздобревшие синички

Общество 17.12.2023 18:12
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17.12.2023 18:12


Волгоградские парки заселили  стаи бесстрашных синичек. Привыкнув к постоянному вниманию и регулярным фотосессиям, очаровательные (и, безусловно, очень фотогеничные) птицы стали практически ручными. Фотограф ИА «Высота102» Павел Мирошкин прогулялся по центру Волгограда и через объектив понаблюдал за жизнью пернатых. 

Когда-то тихие уголки Комсомольского сада превратились в настоящий птичий двор. На полянах вместе с бойкими воробьями, голубями и воронами живут синицы, ставшие настоящими любимицами горожан. Теперь они смело вылетают к прохожим и даже угощаются с рук. Стоит лишь взглянуть на их округлые формы, чтобы понять - ни заботой, ни угощениями постоялицы парка уж точно не обделены. Но, по словам специалистов, упрекать синичек в непомерном аппетите будет несправедливо. Зимой для сохранения тепла они просто становятся более взъерошенными. 


- Возможно, я вас удивлю, но эти птицы не такие милые и безобидные, какими их рисовали в советских учебниках, - рассказывает руководитель реабилитационного центра для диких животных «Птичий остров». - Например, мы никогда не сажаем их в одну клетку с воробьем, потому что они могут питаться плотью. А иногда залетные синицы воруют из кормушек наших постояльцев замороженных кормовых крыс и цыплят. 

Однако в парках птицы, кажется, усвоили правила добрососедства и даже пустили на свою территорию залетных сородичей. 

- Ближе к зиме  с северных регионов к нам откочевывают некоторые мигрирующие виды, - подтверждает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Кроме того, в нашем зимнем монохроме становятся заметнее и те яркие птички, что живут здесь круглогодично - синица большая (обыкновенная) и лазоревка.


Волгоградцам, которые хотят подкормить синичек, советуют брать на прогулку несоленые семечки, овсяные хлопья, кусочки свежих или сушёных ягод. Самым желанным деликатесом для них, конечно же, станет кусочек несоленого сала. А вот свежий хлеб или кусок пирога, солёные сухарики или сало, а также пшено, напротив, не принесут птицам ожидаемой радости.

Автор Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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