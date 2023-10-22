«Вырвали хвост»: в Волжском пытаются спасти изувеченного вальдшнепа

В Волжском Волгоградской области неравнодушные горожане пытаются спасти изувеченную птицу. Как сообщает V102.RU, вальдшнеп потерял хвост, но его не хотят принимать в ветклиниках.

— Не прошло и недели после того, как мы нашли бельчат, оставленных в лесопосадке на съедение уличным животным, как на пути нам встретился раненый вальдшнеп. Что с ним делать, ума не приложу. В ветклиниках принимать отказываются, — рассказала в соцсетях Анна Черняева.





По словам девушки, животные вырвали пернатому хвост. В одной из клиник в ответ на обращение девушке просто предложили съесть птицу. Ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали историю тяжелораненого коршуна, которого смогли спасти в волгоградском приюте «Птичий остров».

Фото: Анна Черняева / vk.com