«Иногда проводим целые экспедиции»: в Волгоградской области начался сезон спасения раненых лебедей 





С середины осени в Волгоградской области начался сезон происшествий с лебедями. После первых холодов волонтеры спасают ослабших и травмированных птиц, которые не сумели улететь в теплые края, сообщает V102.ru.

На прошлой неделе в приют для раненых птиц приехал новый постоялец. Молодого лебеденка с переломом хвостового отдела позвоночника заметила жительница поселка Северный Светлоярского района. Женщина принесла его домой и поселила в сарае.

– На связь с нами вышла ее невестка, ведь люди не понимали, что делать с птицей дальше. Вскоре мы нашли девушку, которая вместе с сыном поздним вечером поехала за лебеденком, – вспоминает руководитель реабилитационного центра для диких животных Алина Ерина. – Уже ночью его привезли ко мне. Оказалось, что у него сломан хвостовой отдел позвоночника, лапки не работают. Но шанс на восстановление все же есть – у него сохраняется болевой синдром, лапки горячие.

По словам Алины Ериной, истощенные лебеди уже не в первый раз «прописываются» в их приюте. С октября по декабрь в «Птичий остров» привозят все новых пациентов, которые не улетели на замовку из-за травм, а после первых серьёзных заморозков вросли в лед.

– Лебеди спокойно могут зимовать на открытой воде, и даже низкие температуры для них не помеха. Но, если птица сидит на льду и не двигается, значит, у нее есть проблемы, и ей нужна помощь, – рассказывает волгоградка. – Порой нам приходилось проводить настоящие спасательные экспедиции. В прошлом году ради спасения истощенного и замерзающего лебедя наши помощники нашли гидрокостюмы, моторные лодки. Птица не улетела, оставшись рядом с лебедушкой, лапа которой была замотана леской. Уже после выяснилось, что в ее глотке застрял крючок, и шансов на спасение, увы, не оставалось. А ее верного спутника мы реабилитировали и весной выпустили в водоём Красноармейского района - молодая особь еще может найти себе пару.

И осенью, и зимой внимание волгоградцев должны привлечь одинокие лебеди – чаще всего здоровые птицы не остаются зимовать в одиночестве.

– Если птица нормально двигается и живёт не в одиночестве, то с ней наверняка все в порядке. В природе она питается не только мелкой рыбой, но и кореньями, корнями камышей - то есть она способна найти корм даже зимой, – объясняет Алина Ерина. – А вот за одиночкой я советую понаблюдать. Если она не может перемещаться по замерзшему водоёму, ее нужно ловить, зажимать голову и находить какой-то угол с камышами или другой растительностью. Лебеди плавают настолько быстро, что даже травмированную птицу сможет догнать только моторная лодка. На берегу с лебедем следует быть очень осторожным. Он настолько силен, что своим крылом запросто может нанести человеку серьёзную травму. Когда к нам в первый раз привезли такого постояльца, я больше всего опасалась его клюва. Держала за него, а получила сильнейший удар крылом. Несмотря на то, что я была в фуфайке, на руке остался большой чёрный синяк. А если бы на мне не было верхней одежды, то он просто бы сломал мне руку.