



В Волгограде сегодня, 19 декабря, прошло заседание оперативного штаба Росгвардии. По информации управления Росгвардии по Волгоградской области, главной темой обсуждения стало обеспечение безопасности в период новогодних праздников.

– Особое внимание было уделено деятельности сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы, проводящих мероприятия контроля в сфере оборота оружия, и работе частных охранных организаций, – сообщила официальный представитель регионального управления Кристина Павленко. – Кроме того, специалисты Росгвардии выполнят обследование мест новогодних гуляний и рождественских богослужений в рамах обеспечения общественной безопасности.

В охране общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников будут задействованы больше тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Сообщается, что заседание оперативного штаба прошло под председательством начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майора Юрия Тупикова. В нем также приняли участие начальник Управления общественной безопасности аппарата губернатора Волгоградской области Игорь Гулян, представители ГУ МВД России по Волгоградской области, заместитель руководителя штаба и офицеры Калачевской ордена Жукова бригады Росгвардии, а также руководители подчиненных структурных подразделений ведомства – лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, ОМОН, СОБР.

Фото: пресс-служба Росгвардии