В Волгограде из-за аварии на сети развернули скоростные трамваи





В Волгограде сегодня, 13 декабря, вечером из-за аварии на линии СТ временно изменилась схема движения трамваев. В настоящее время, сообщает администрация Волгограда, ведутся ремонтные работы.

– Около 17:00 произошло технологическое нарушение в работе контактной сети на перегоне между станциями «Пионерская» и «Профсоюзная». Сейчас бригада рабочих на месте устраняет технологическое нарушение, – прокомментировали в мэрии Волгограда.

Скоростной трамвай временно работает в границах от станции «Площадь Чекистов» до станции «ВГТЗ».