Общество

Депутатов Волгоградской облдумы ограничили в правах

Общество 11.12.2023 20:20
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11.12.2023 20:20


В Волгоградской областной думе ограничили права депутатов на посещение различных учреждений и организаций при предъявлении депутатского удостоверения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на изменения, внесенные в закон Волгоградской области «О статусе депутата», народные избранники при наличии удостоверения могут беспрепятственно посещать теперь только все  органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления, а также присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов.
Ранее у депутатов было право при предъявлении удостоверения  беспрепятственно приходить, помимо органов власти, в  общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, воинские части, расположенные на территории Волгоградской области, независимо от их подчиненности, принадлежности и форм собственности, за исключением тех, на которые распространяется особый режим посещения в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и изданных на его основе подзаконных актов.
Поправки в закон о статусе депутата были приняты 30 ноября на заседании регпарламента.


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