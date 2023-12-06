Волгоградские полицейские пересели на китайские кроссоверы Haval





Автопарк волгоградской полиции пополнили новые служебные автомобили. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в ближайшие дни на этих машинах экипажи ДПС выйдут на маршруты патрулирования.

Изготовленные на базе кроссовера Haval патрульные автомобили оснащены всем необходимым и соответствуют специальным техническим требованиям, добавили в главке.









Партия машин поступила в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Партия машин поступила в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»





Фото ГУ МВД по Волгоградской области

