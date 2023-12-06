Волгоградские полицейские пересели на китайские кроссоверы Haval

Партия машин поступила в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Общество 06.12.2023 19:45
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06.12.2023 19:45
Партия машин поступила в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Автопарк волгоградской полиции пополнили новые служебные автомобили. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в ближайшие дни на этих машинах экипажи ДПС выйдут на маршруты патрулирования.
Изготовленные на базе кроссовера Haval патрульные автомобили оснащены всем необходимым и соответствуют специальным техническим требованиям, добавили в главке.
Партия машин поступила в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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