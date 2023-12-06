В Волгоградской области пробудился коронавирус

Резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю зарегистрировано 390 заболевших, тогда как неделю ранее вирус был подтвержден у 221 человека.

По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

В целом за неделю рост заболеваемости ОРВИ в регионе составил 6%. В структуре вирусов преобладают риновирус, аденовирус, бокавирус, грипп типа А и COVID-19.