Общество

Волгоградцы назвали опасные места с гололедом

Общество 05.12.2023 08:40
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05.12.2023 08:40


К началу утреннего часа пик обработаны реагентами основные городские магистрали. Об этом заявили в администрации Волгограда, сообщает V102.RU. К работам приступили еще накануне вечером, во время снегопада. Обработку реагентами провели и на остановках общественного транспорта.
В настоящее время коммунальные службы вручную и с помощью средств малой механизации ведут уборку от снега тротуаров и других пешеходных зон, заверили в мэрии.
Тем не менее, волгоградцы сообщают, что на тротуарах и на дорожках, ведущим к остановкам, скользко.

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