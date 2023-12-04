В редакцию V102.RU снова обратилась жительница квартиры № 16 жилого дома по улице Козловской, 17 в Ворошиловском районе Волгограда Юлия Пархоменко. Со слов женщины, после публикации дело с ремонтом крыши сдвинулось с мертвой точки.

— Мы вызвали аварийку после очередного потопа. Приехал мастер участка, составил акт. А сегодня утром во дворе появились рабочие. Видимо от управляющей компании. Я на работе, мне мама позвонила, сказала, что начали заниматься кровлей, — рассказала жительница пятиэтажки.

Напомним, жильцы первого подъезда дома № 17 по улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда пожаловались на протекающую два года крышу. Со слов собственников квартиры № 16, многочисленные обращения в ООО «УК Ворошиловского района» не принесли успеха — с каждым новым ливнем вода буквально капает с потолка вместе с отслаивающейся штукатуркой, волгоградцы опасаются обрушения.

Видео и фото: читатели ИА «Высота 102»

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