Общество

Премьера «Щелкунчика» в «Царицынской опере» наполнена неожиданными режиссерскими решениями

Общество 30.11.2023 12:32
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30.11.2023 12:32


До главной премьеры XX юбилейного сезона «Царицынской оперы» балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского осталось совсем мало времени. Первые спектакли пройдут уже 9 и 10 декабря. Приглашенные балетмейстер-постановщик Юрий Клевцов и художник постановщик Дмитрий Чербаджи проводят финальные репетиции на сцене театра. Артисты балета работают в костюмах, декорации смонтированы, свет установлен.

По словам балетмейстера - постановщика спектакля, художественного руководителя балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, народного артиста России Юрия Клевцова, сейчас очень важный период, когда необходимо адаптировать некоторые моменты, подстроить их под размеры сцены, опробовать костюмы в работе.

Важно создать правильное визуальное ощущение у зрителей, — поделился Юрий Викторович. — Каждая деталь имеет значение и нужно собрать всё в единое полотно. Взять хотя бы первую картину в гостиной. Кажется, что эпизод с родителями и детьми прост в исполнении, на самом деле это срежиссированный хаос. Каждый участник правильно перемещается по сцене.


Напомним, в театре с октября работает студия балетного искусства, воспитанники которой активно участвуют в постановках театра. Только в балете «Щелкунчик» задействовано около 20 детей. При этом юные артисты исполнят как ведущие партии, так и примут участие в массовке.

Сказочный спектакль «Щелкунчик» невозможно представить без детей, — продолжил Юрий Клевцов. — В первой же постановке Льва Иванова на либретто Мариуса Петипа были задействованы юные артисты балета. В нашем «Щелкунчике» будет очень много детей. В этом есть своя сложность, в первую очередь для педагогов, которым необходимо научить их правильно двигаться. Дети у нас заняты в солдатиках, мышатах, во втором акте девочки исполнят роли фрейлин с барашками во французском танце. И, конечно, главные герои Мари и Франц. Танцы в исполнении детей всегда смотрятся трогательно и особенно эмоционально. Юные артисты продемонстрируют результаты каждодневного труда - сложного и интересного.


К неожиданным режиссёрским решениям в постановке относится по-новому наполненная партия крёстного Мари - Дроссельмейера. Он становится рассказчиком и волшебником одновременно, превоплощаясь в постановке в Короля мышей… Оригинальными являются куклы-двойники. Игрушечные персонажи продублируют образы артистов балета, которые исполнят китайский, восточный, русский, французский и испанский танцы во втором акте. Куклы «оживут» в полном составе и преподнесут свои подарки Щелкунчику с Мари во дворце. Это будет их благодарность за освобождение от Короля мышей, который превратил их в игрушки.

Сценография спектакля решена в романтической эстетике: необыкновенно красивые, сказочные декорации и фантазийные костюмы созданы известным московским художником, действительным членом Российской академии художеств Дмитрием Чербаджи. Атмосфера волшебства передается в каждой сцене будь то украшенная гостиная, зимний лес или Конфетюринбург.

В постановке задействован эффектный театральный реквизит в виде огромной люстры со свечами, двухметровых напольных часов, гигантской пушки, напоминающей елочную игрушку, растущей ёлки, которой удаётся возвыситься на 8 (!) метров. Мягкие декорации оформлены в разных цветовых гаммах в зависимости от картин спектакля. Но большая часть представляет собой сказочное пространство в розовых оттенках.

Новогодняя постановка обязательно понравится и детям, и взрослым, поскольку поможет переместиться в волшебный мир рождественской сказки. Напомним, спектакль «Щелкунчик» пройдет в «Царицынской опере» 9, 10, 28, 30 декабря, 4, 5, 6 января.

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