Общество

Волгоградцам дали 850 миллионов на оплату ЖКХ

Общество 27.11.2023 12:09
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27.11.2023 12:09


В январе-сентябре 2023 года в Волгоградской области правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 68,8 тыс. семей. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, всего население получило 850,5 миллиона рублей на эти цели. При этом среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составил 1373 рубля.
Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 9 месяцев 2023 года 401,7 тыс. граждан Волгоградской области воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на предоставление которой предусмотрено 2567,9 млн рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 710 рублей.

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