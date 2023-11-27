Волгоградцам дали 850 миллионов на оплату ЖКХ

Общество 27.11.2023 12:09
0
27.11.2023 12:09
В январе-сентябре 2023 года в Волгоградской области правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 68,8 тыс. семей. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, всего население получило 850,5 миллиона рублей на эти цели. При этом среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составил 1373 рубля.Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 9 месяцев 2023 года 401,7 тыс. граждан Волгоградской области воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на предоставление которой предусмотрено 2567,9 млн рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 710 рублей.
Поезд из Адлера в Саратов прибудет в Волгоград с 6-часовым опозданием27.11.2023 13:43
Общество 27.11.2023 13:43
Над дорогами Волгоградской области хотят запустить дроны «Шмель»27.11.2023 13:29
Общество 27.11.2023 13:29
Бочаров дал семь поручений в связи с наступлением календарной зимы27.11.2023 11:41
Общество 27.11.2023 11:41
Московская фирма организует фуршеты для Волгоградской облдумы за 900 тысяч27.11.2023 10:29
Общество 27.11.2023 10:29
В Волгограде поступил в продажу инновационный кроссовер JAECOO J7 с приятным бонусом27.11.2023 09:34
Общество 27.11.2023 09:34
Первые призывники из Волгограда отправились на воинскую службу27.11.2023 09:31
Общество 27.11.2023 09:31
Выборы главы Моисеевского сельского поселения выиграла самовыдвиженец27.11.2023 08:01
Общество 27.11.2023 08:01
Ждем победы и возвращения. В Волгограде завершился кинофестиваль «RT.Док: Время героев»26.11.2023 22:35
Общество 26.11.2023 22:35
Миссия выполнима? Том Круз помогает Украине «разводить» россиян26.11.2023 20:00
Общество 26.11.2023 20:00
В РПН открестились от лжеблаготворителей для волгоградского бизнеса26.11.2023 17:14
Общество 26.11.2023 17:14
Пропавшего на Кубани мужчину в штанах цвета хаки ищут под Волгоградом26.11.2023 15:24
Общество 26.11.2023 15:24
Волгоградцам в ЦПКиО обещают устроить покатушки со световым шоу: видео26.11.2023 14:16
Общество 26.11.2023 14:16
Не смирившийся с увольнением из-за Анет Сай полковник Климов ждет апелляцию26.11.2023 13:50
Общество 26.11.2023 13:50
На Украине погиб боец СВО из Волгоградской области26.11.2023 13:00
Общество 26.11.2023 13:00
В центре Волгограда легковушка протаранила трамвай. Движение парализовано26.11.2023 12:14
Общество 26.11.2023 12:14