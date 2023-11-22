Общество

«Деньги уже выделены»: в школу под Волгоградом переселят дошколят из аварийного детсада

Общество 22.11.2023 21:33
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22.11.2023 21:33


Для дошколят, которые посещали детский сад в поселке Волгодонской Калачевского района Волгоградской области, оборудуют помещения в школе этого же населенного пункта. Как сообщили V102.RU в администрации Калачевского района, такое решение принято в связи с тем, что здание, где располагались дошкольные группы Кривомузгинской школы, филиала МКОУ «Октябрьский», было признано аварийным. Учреждение посещали 26 детей.
- Новые помещения для дошколят будут оборудованы в здании школы- уже подготовлены сметы для проведения ремонта помещений, выделены денежные средства в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей  на ремонт из бюджета Калачевского района, определён подрядчик, проводится подготовка необходимой документации.  Ремонтные работы в помещениях стартуют в ближайшее время, - заверили в администрации района. 
На время работ родителям предложено перевести детей в головное учреждение - 8 семей уже водят детей в дошкольные группы МКОУ «Октябрьский лицей",  утверждают чиновники.   Для тех, у кого нет собственного транспорта, решается вопрос с организацией подвоза на школьном автобусе, пояснили в районной администрации.
Как уточнили в администрации, здание детского сада было признано аварийным из-за трещин, которые пошли по стенам.


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