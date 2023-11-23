Общество

«Боимся озвучивать суммы»: под Волгоградом прикрывают бюджетный набор в школы искусств

Общество 23.11.2023 17:31
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23.11.2023 17:31


Преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры в Волжском снова бьют тревогу: финансирование школ, где дети обучаются музыке, хореографии, рисованию и другим творческим дисциплинам, ожидается минимальным. А все остальное, как рассказали V102.RU преподаватели, школам предлагается заработать самим.

- У нас сейчас статус муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры городского округа, имеют художественная школа, детская школа искусств «Этос», детская школа искусств «Гармония» и детские музыкальные школы №1,2 и 3, - рассказали обратившиеся в редакцию преподаватели школ. – Уже несколько лет дети, которые занимаются у нас, частично оплачивают занятия. Но ситуация в следующем году может ухудшиться.

В частности, по словам преподавателей детской школы искусств «Гармония», в 2023 году из бюджета учреждению было выделено 9 миллионов рублей.

- 2,5 миллиона мы заработали сами, а еще 3 миллиона нам выделили из федерального бюджета, чтобы наша средняя зарплата составляла 36 тысяч рублей, - говорят собеседники. – В этом году нам оставили такое же финансирование из бюджета – 9 миллионов. А остальное – а это более 5 миллионов рублей (!) нам придется заработать самим! При этом средняя зарплата должна быть уже около 40 тысяч рублей. Когда мы спросили у чиновников, как мы сможем заработать столько денег, чтобы обеспечить среднюю зарплату, нам предложили уволить 8 преподавателей. А их всего у нас 20.

По словам преподавателей, в школе уже запретили принимать детей в первые классы на бюджет – только за полную стоимость обучения. А это – от 3 тысяч рублей и больше.

- Дело в том, что даже при всем желании мы не сможем заработать столько денег, - рассуждают собеседники информагентства. – Для этого нужны помещения, время и люди, а при загруженности на двух ставках (а как еще иначе заработать среднюю зарплату?) преподавателей это и вовсе нереально. Причем заработанное должно пойти на зарплату. А коммунальные услуги, а оборудование? Это в план платных услуг не входит.

По словам преподавателей, многим родителям все труднее оплачивать занятия и развитие творческих способностей у своих детей.

- У нас уже третий год как введена частичная оплата для учащихся общеразвивающих программ первого, второго и третьего года обучения. Групповые занятия стоят 50 рублей, индивидуальные – 100 рублей. По программе изобразительное искусство родители частично платят 975 рублей в месяц, за хореографию – 1667 рублей , искусство цирка – 1775 рублей, фортепиано – 1560. Но для многих родителей даже такая частичная оплата весьма ощутима. А полную мы даже боимся озвучивать, - делятся преподаватели.

При этом дети из школы «Гармония» известны своими талантами. Недавно, например, девочки из балетной студии завоевали Гран-при на прошедшем в Москве конкурсе «Гордость страны». Но нового набора на бюджет на балет в «Гармонии» больше не будет.

- Недавно услышали, как в Волгоградской областной думе рассказывали, что бюджет предусматривает развитие детских школ искусств. Мы так обрадовались за своих коллег – наверное, где-то они действительно развиваются, но точно не у нас, - констатируют собеседники.

Преподаватели переживают, что перевод на платные рельсы учреждений дополнительного образования может привести к полной монетизации услуг, следствием чего станет отток детей из творческих студий.

- Родители уже сейчас признаются, что им все труднее и труднее оплачивать занятия, даже частично, - говорят волжане. – В конечном итоге мы можем просто остаться без учащихся. Соответственно, и школы закроются. А как тогда развивать творческие способности у детей? Или нам не нужны гармонично развитые дети?

Редакция V102.RU обратилась в администрацию Волжского с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась не только в школе «Гармония», но и в других учреждениях дополнительного образования, работающих в сфере культуры. В частности, редакция просила пояснить, какое финансирование планируется заложить на функционирование городских школ искусств в 2024 году, насколько больше или меньше средств выделено на эти учреждения, какова доля платных услуг в данных учреждениях и планируется ли увеличение объема платных услуг?

Вот какой ответ пришел из мэрии Волжского.

- При формировании проекта бюджета на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов на отрасль дополнительного образования в сфере культуры запланировано финансирование на уровне 2023 года с учетом установленных требований действующего законодательства в части оплаты труда. За счет средств от приносящей доход деятельности учреждениями планируется объем доходов на 2024 год с учетом применения индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2036 года, разработанного Минэкономразвития РФ, - цитата из ответа.

В администрации Волжского также назвали план по платным услугам учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 18% на начало текущего финансового года.

- Дополнительно сообщаем, что ежегодно предусматривается финансирование на достижение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня установленных целевых показателей в рамках Указов Президента от 7 мая 2012 года, - сообщается в документе, подписанным заместителем главы городского округа Екатериной Гиричевой.

Напомним, как сообщало V102.RU, в начале 2022 года школы искусств и музыкальные школы Волжского едва не стали жертвами эксперимента со стороны городских властей. Эти учреждения собирались передать в подчинении управления образования. Данный эксперимент лишил бы школы искусств участия в федеральных проектах, которые обеспечивали учреждения культуры оборудованием и музыкальными инструментами. Кроме того, школы искусств фактически бы превратились в центры кружковой работы, что отразилось бы на качестве обучения детей.

Однако «ноу-хау» властей Волжского раскритиковали в администрации Волгоградской области. После чего в мэрии городского округа сообщили, что перевод учреждений дополнительного образования из сферы культуры в подчинение управления образования не планируется.

Скриншот телеканала "Культура": выступления учащихся школы искусств "Гармония" на конкурсе "Гордость страны"

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