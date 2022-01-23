«Недолго музыка играла»: школы искусств в Волжском едва не стали жертвами реорганизации





В Волжском школы искусств и музыкальные школы едва не стали жертвами эксперимента, который грозил негативными последствиями для этой сферы. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги этих учреждений, в администрации Волжского решили изменить ведомственную принадлежность школ и передать их из управления культуры в управление образования.

«Мы были в шоке от этой идеи. Школы искусств тогда автоматически бы исключили из федеральных проектов, по которым, например, мы получали музыкальные инструменты. Но самое главная опасность заключалась в том, что школы искусств фактически бы превратились в центры кружковой работы, что отразилось бы на качестве обучения детей, которые серьезно хотят заниматься музыкой, рисованием и т.д.», - переживали преподавали.



Педагоги надеются, что в администрации города не вернутся вновь к планам реорганизации школ искусств и дадут возможность детям получать качественное образование. При этом, напомним, власти города уже ввели в начале прошлого учебного года плату за обучение поступивших в первые классы учащихся школ искусств и музыкальных школ.

Справка. В настоящее время статус муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры городского округа, имеют художественная школа, детская школа искусств "Этос", детская школа искусств "Гармония" и детские музыкальные школы №1,2 и 3.

По словам педагогов, в последние годы учреждения культуры и так живут в нелегких условиях. «От нас постоянно требуют сокращения персонала, уменьшения расходов на деятельность. Мы чувствуем себя как на войне – все время приходится отстаивать наши права, права детей на качественное образование. А перевод школ в сферу образования окончательно поставит крест на работе музыкальных школ и школ искусств», - выражали опасение сотрудники.Редакция ИА «Высота 102» неделю назад отправила запрос в администрацию Волжского с просьбой пояснить эту ситуацию. Пока ожидался ответ, информагентству стало известно о негативной реакции заместителя губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой на планы городских властей по реорганизации школ искусств и музыкальных школ. Подтверждением отказа чиновников от своих планов стал ответ заместителя главы администрации Волжского Екатерины Гиричевой, в котором сообщалось, что в настоящее время перевод учреждений дополнительного образования из сферы культуры в подчинение управления образования не планируется.