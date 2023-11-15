Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в России





Две школы нашего региона в очередной раз стали призерами Всероссийского конкурса « Лучшая школьная столовая». В этом году Волгоград и область представляли: МКОУ “Октябрьский лицей» Калачевского района Волгоградской области, лицей занял второе место в номинации «Лучшая столовая сельской школы-2023» и МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда, которая стала обладателем второго места в категории «Лучшая столовая города-миллионника-2023».

Награждали победителей 14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».





Финал конкурса проходил во Владикавказе. В федеральном туре свое кулинарное мастерство показали 400 участников из 68 регионов России. Повара МОУ Гимназии №5, оператором питания в которой является компания « Виво Маркет», на выставке кулинарной продукции «Школьное питание 3.0» представили тематический стол «Школьный трансформер».

Концепция стола состояла в том, что питание от «Виво Маркет» складывается из таких составляющих, как качество, польза, вкус и современность. А также то, что обеды могут трансформироваться, и школьники сами вольны выбирать, что они буду сегодня есть, полный комплекс из трех блюд или только первое, или второе горячее блюдо с подгарнировкой и напитком.





Жюри всероссийского конкурса высоко оценило приготовленные волгоградскими школьными поварами блюда. Такие как, крем-суп из тыквы «Оранжевый круг», куриные оладьи «Конструктор вкусов и кус-кус с овощами, а также молочно-ягодное желе с абрикосовым джемом «Пирамида счастья». По вердикту судей, приготовленные блюда имели отличные вкусовые качества и оригинальный вариант сервировки.

Но оценивались не только практические навыки поваров в готовке, но и знания команд санитарных норм, а также их умение взаимодействовать с родительской общественностью.

Так, во время финальных состязаний проводился блиц-турнир « Три вопроса родителей организаторам питания в школе». А также команды проходили испытания в практическом квесте, где в реальных условиях на пищеблоке школьных столовых они находили и исправляли специально допущенные ошибки.

Напомним, что два года подряд волгоградские школы и повара становились призерами конкурса. В числе лучших были столовые МОУ СШ № 75 Красноармейского района и 12 гимназии Краснооктябрьского района.



