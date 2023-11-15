Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в России

Общество 15.11.2023 16:13
0
15.11.2023 16:13
Две школы нашего региона в очередной раз стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В этом году Волгоград и область представляли: МКОУ “Октябрьский лицей» Калачевского района Волгоградской области, лицей занял второе место в номинации «Лучшая столовая сельской школы-2023» и МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда, которая стала обладателем второго места в категории «Лучшая столовая города-миллионника-2023».
Награждали победителей 14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».
Финал конкурса проходил во Владикавказе. В федеральном туре свое кулинарное мастерство показали 400 участников из 68 регионов России. Повара МОУ Гимназии №5, оператором питания в которой является компания «Виво Маркет», на выставке кулинарной продукции «Школьное питание 3.0» представили тематический стол «Школьный трансформер».
Концепция стола состояла в том, что питание от «Виво Маркет» складывается из таких составляющих, как качество, польза, вкус и современность. А также то, что обеды могут трансформироваться, и школьники сами вольны выбирать, что они буду сегодня есть, полный комплекс из трех блюд или только первое, или второе горячее блюдо с подгарнировкой и напитком.
Жюри всероссийского конкурса высоко оценило приготовленные волгоградскими школьными поварами блюда. Такие как, крем-суп из тыквы «Оранжевый круг», куриные оладьи «Конструктор вкусов и кус-кус с овощами, а также молочно-ягодное желе с абрикосовым джемом «Пирамида счастья». По вердикту судей, приготовленные блюда имели отличные вкусовые качества и оригинальный вариант сервировки.
Но оценивались не только практические навыки поваров в готовке, но и знания команд санитарных норм, а также их умение взаимодействовать с родительской общественностью.
Так, во время финальных состязаний проводился блиц-турнир «Три вопроса родителей организаторам питания в школе». А также команды проходили испытания в практическом квесте, где в реальных условиях на пищеблоке школьных столовых они находили и исправляли специально допущенные ошибки.
Напомним, что два года подряд волгоградские школы и повара становились призерами конкурса. В числе лучших были столовые МОУ СШ № 75 Красноармейского района и 12 гимназии Краснооктябрьского района.
«Подходил Песков, интересовался»: VR-полеты над Волгоградом покорили гостей выставки на ВДНХ15.11.2023 20:30
Общество 15.11.2023 20:30
Преображение ул. Дзержинского в Волгограде оценили в 160 млн рублей15.11.2023 19:51
Общество 15.11.2023 19:51
Путин поздравил со 100-летием волгоградку Евдокию Косареву15.11.2023 19:11
Общество 15.11.2023 19:11
Волгоградские депутаты отдали федералам поднятый из болота танк Т-7015.11.2023 18:49
Общество 15.11.2023 18:49
Доброволец-программист из Волгограда получил медаль ДНР15.11.2023 16:15
Общество 15.11.2023 16:15
Под Волгоградом ученый из Москвы нашел кусок упавшего 100 лет назад метеорита15.11.2023 15:20
Общество 15.11.2023 15:20
«Мокнем, как в лесу»: волгоградцы требуют укрытие на «голой» остановке автобуса №6515.11.2023 14:49
Общество 15.11.2023 14:49
В Волгограде мошенники разводят чиновников и глав компаний от имени Банка России15.11.2023 14:15
Общество 15.11.2023 14:15
Волгоградцы могут получить и оплатить налоговые уведомления на «Госуслугах»15.11.2023 13:06
Общество 15.11.2023 13:06
В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублей15.11.2023 11:18
Общество 15.11.2023 11:18
Умершего после тяжелой болезни директора школы № 43 проводят в Волгограде15.11.2023 11:08
Общество 15.11.2023 11:08
Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и Кубы15.11.2023 11:06
Общество 15.11.2023 11:06
В Волгограде умерла вторая упавшая с крыши девочка15.11.2023 10:48
Общество 15.11.2023 10:48
Пропавшего в июне мужчину с тату в виде медведя ищут в Волгограде15.11.2023 09:37
Общество 15.11.2023 09:37
В Волгоградской области за неделю на 5% подорожали стрижки15.11.2023 08:23
Общество 15.11.2023 08:23