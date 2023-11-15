Общество

Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в России

Общество 15.11.2023 16:13
0
15.11.2023 16:13


Две школы нашего региона в очередной раз стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В этом году Волгоград и область представляли: МКОУ “Октябрьский лицей» Калачевского района Волгоградской области, лицей занял второе место в номинации «Лучшая столовая сельской школы-2023» и  МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда, которая стала обладателем второго места в категории «Лучшая столовая города-миллионника-2023». 
Награждали победителей 14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Финал конкурса проходил во Владикавказе. В федеральном туре свое кулинарное мастерство показали 400 участников из 68 регионов России. Повара МОУ Гимназии №5, оператором питания в которой является компания «Виво Маркет», на выставке кулинарной продукции «Школьное питание 3.0» представили тематический стол «Школьный трансформер». 
Концепция стола состояла в том, что питание от «Виво Маркет» складывается из таких составляющих, как качество, польза, вкус и современность. А также то, что обеды могут трансформироваться, и школьники сами вольны выбирать, что они буду сегодня есть, полный комплекс из трех блюд или только первое, или второе горячее блюдо с подгарнировкой и напитком.

Жюри всероссийского конкурса высоко оценило приготовленные волгоградскими школьными поварами блюда. Такие как, крем-суп из тыквы «Оранжевый круг», куриные оладьи «Конструктор вкусов и кус-кус с овощами, а также молочно-ягодное желе с абрикосовым джемом «Пирамида счастья».  По вердикту судей, приготовленные блюда имели отличные вкусовые качества и оригинальный вариант сервировки.
Но оценивались не только практические навыки поваров в готовке, но и знания команд санитарных норм, а также их умение взаимодействовать с родительской общественностью. 
Так, во время финальных состязаний проводился блиц-турнир «Три вопроса родителей организаторам питания в школе». А также команды проходили испытания в практическом квесте, где в реальных условиях на пищеблоке школьных столовых они находили и исправляли специально допущенные ошибки. 
Напомним, что два года подряд волгоградские школы и повара становились призерами конкурса. В числе лучших были столовые МОУ СШ № 75 Красноармейского района  и 12 гимназии Краснооктябрьского района.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.11.2023 20:30
Общество 15.11.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 19:51
Общество 15.11.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 19:11
Общество 15.11.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 18:49
Общество 15.11.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 16:15
Общество 15.11.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 15:20
Общество 15.11.2023 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 14:49
Общество 15.11.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 14:15
Общество 15.11.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 13:06
Общество 15.11.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.11.2023 11:18
Общество 15.11.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 11:08
Общество 15.11.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 11:06
Общество 15.11.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 10:48
Общество 15.11.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 09:37
Общество 15.11.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2023 08:23
Общество 15.11.2023 08:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
«Подходил Песков, интересовался»: VR-полеты над Волгоградом покорили гостей выставки на ВДНХСмотреть фотографииCмотреть видео
19:51
Преображение ул. Дзержинского в Волгограде оценили в 160 млн рублейСмотреть фотографии
19:11
Путин поздравил со 100-летием волгоградку Евдокию КосаревуСмотреть фотографии
18:49
Волгоградские депутаты отдали федералам поднятый из болота танк Т-70Смотреть фотографии
18:06
В Волгоградской гордуме три депутата создали фракцию «жириновцев»Смотреть фотографии
17:50
В реки, ерики и озера в Волгоградской области влили за год миллиард рублейСмотреть фотографии
17:31
В Wildberries после Генпрокуратуры повернулись лицом к покупателямСмотреть фотографии
17:13
Десять бобров стали угрозой для охотзаказника Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентовСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде стоки из подземного коллектора прорвались наружуСмотреть фотографии
16:15
Доброволец-программист из Волгограда получил медаль ДНРСмотреть фотографии
16:13
Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в РоссииСмотреть фотографии
15:20
Под Волгоградом ученый из Москвы нашел кусок упавшего 100 лет назад метеоритаСмотреть фотографии
15:17
Спортсмены из Котельниково получили награды Всероссийского турнира по боевому самбоСмотреть фотографии
14:49
«Мокнем, как в лесу»: волгоградцы требуют укрытие на «голой» остановке автобуса №65Смотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Под Волгоградом главе райкомсельхоза Петрову дали условный срок за взяткуСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде мошенники разводят чиновников и глав компаний от имени Банка РоссииСмотреть фотографии
13:35
Глава Городища Шельменков не смог выйти из волгоградского СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Волгоградцы могут получить и оплатить налоговые уведомления на «Госуслугах»Смотреть фотографии
12:35
«Красный Октябрь» провел более 90 переговоров на «Металл-Экспо»Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде задержали прикуривших от Вечного огня студентокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
СК начал проверку после публикации V102.RU о падении малыша с массажного столаСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом пенсионер с ножом и сковородкой напал на знакомогоСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Умершего после тяжелой болезни директора школы № 43 проводят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и КубыСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде умерла вторая упавшая с крыши девочкаСмотреть фотографии
10:21
Сборная России показала подготовку к матчу с Кубой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:54
«Напали с битой и электрошокером»: мать-садистку из Волгограда подозревают в избиении блогершиСмотреть фотографии
09:37
Пропавшего в июне мужчину с тату в виде медведя ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
 