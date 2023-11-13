Снег прогнозируют в Волгоградской области 15 ноября

Общество 13.11.2023 22:06
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13.11.2023 22:06
В Волгоградскую область приходят дождливые дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, осадки начнутся в регионе уже завтра, 14 ноября, причем на юге региона пройдут сильные дожди. Окончательно погода испортится 15 ноября.
В этот день синоптики обещают умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром – голодедно-изморозевые явления и гололедицу на дорогах. К тому же ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Правда, до Волгограда в этот день снег не долетит. Дожди продолжатся в регионе и в четверг, 16 ноября.
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