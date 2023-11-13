Общество

«Вдохновляй и действуй»: в Дубовской школе-интернате заработала гончарная мастерская

Общество 13.11.2023 15:39
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13.11.2023 15:39


Гончарную мастерскую подарили воспитанникам Дубовской школы-интерната активисты из Молодежного совета Волгоградского алюминиевого завода.

– Мы бываем здесь часто, – рассказал специалист отдела планирования и анализа производства ВгАЗ Иван Лунёв. – Когда в апреле узнал о старте второго конкурса волонтёрских инициатив «Вдохновляй и действуй», возникла идея организовать у подшефных гончарную мастерскую. Я сам отец двоих детей, и знаю, как нравится ребятишкам заниматься гончарным делом. 

Молодежный совет завода поддержал инициативу. Совместно составили проект и вошли в число победителей из 97 поданных из разных уголков России заявок. Реализация этой программы стала возможной благодаря воплощению идеи основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска.

На выделенные средства молодые активисты приобрели мобильный гончарный круг, печь, специальные приспособления для обжига и привезли в школу-интернат. Во Всемирный день молодежи они прибыли к подшефным с пирогами, подарками и очередным мастер-классом.

Преподаватель Татьяна Серединцева оборудовала специальный гончарный уголок в кабинете, где школьники занимаются творчеством. И даже назначила ответственного.

На переменах слежу, чтобы никто не подходил к гончарному кругу, не трогал детали, а то можно сбить настройки скорости или нечаянно сломать механизм, – рассказывает воспитанник школы Егор.

На мастер-классе именно он первым с помощью наставника пытался создать свое изделие из глины. Даётся это искусство нелегко, но упорство и тренировки обязательно дадут результат.

Параллельно волонтеры Молодежного совета учили воспитанников росписи изделий. Брелоки в виде забавных рыбок и собачек увлеченно разукрашивали двойняшки Настя и Максим, Денис из села Ягодное Ольховского района, Редван из Песковатки и Володя, у которого еще шесть братьев. Лучшие изделия стали эксклюзивным украшением пеналов и рюкзаков, а подаренные шефами фартуки с символом проекта – глиняной вороной – дали возможность ребятам почувствовать себя настоявшими мастерами.

Прощались с подшефными волонтеры с уверенностью, что новая встреча не за горами - это долгосрочное партнерство, поскольку помощь детям и пожилым людям у них всегда остаются в приоритете. 

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