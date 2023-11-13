Временный сбой в работе сервисов Сбербанка произошел в Волгограде

Жители Волгограда 13 ноября столкнулись со сбоем в работе сервисов Сбербанка. Так, в частности, сообщили волгоградцы, утром в понедельник они не смогли перевести деньги на счета других клиентов финансовой организации.

– При переводе через приложение выскакивает сообщение «Сервис временно недоступен», в связи с чем предлагается совершить повторную попытку через пять минут, – сетуют волгоградцы. – Но не через пять, ни через 10-15 минут перевести деньги не удается. Очень неприятно, когда совершить операцию необходимо было здесь и сейчас.

Как уточняют жители Волгограда, через СМС перевести деньги также не удается.

– После отправки когда для подтверждения операции приходит сообщение о том, что выполнить ее не удалось, – говорят горожане.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе Сбербанка, все сервисы работают в штатном режиме.

– Все сервисы Сбербанк онлайн работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили, – прокомментировали в пресс-службе Сбербанка в Волгограде.