Общество

Более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг

Общество 11.11.2023 11:26
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11.11.2023 11:26


53% россиян положительно относится к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли. Наиболее подходящими задачами для ИИ россияне назвали обслуживание банкоматов, помощь в заявках на продукты и документообороте, а также инвестиционное консультирование. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
53% опрошенных россиян положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (11% однозначно положительно, 42% скорее положительно). Больше всего сторонников прогрессивных технологий на Дальнем Востоке (55%) и на Урале (55%). При этом треть россиян (20% - скорее отрицательно, 10% резко отрицательно) не хотят, чтобы искусственный интеллект использовался в финансовой сфере. В Москве и Московской области об этом заявили 35% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 38%. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект, 17% опрошенных.
19% россиян считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные у опрошенных задачи для ИИ в финансовой сфере - обслуживание банкоматов (18%), использование таких технологий в заявках на финансовые продукты (17%), в документообороте (12%), а также в консультациях по инвестициям (11%). Наименее популярные – при продаже финансовых продуктов (7%) и при решении проблем клиентов (9%), в этих вопросах все еще есть потребность в общении с человеком.
Четверть россиян (26%) считают ИИ эффективным в сфере инвестиционного консультирования. 15% респондентов даже готовы оплачивать услуги инвестиционного робота-советника. При этом 48% опрошенных пока не пользуются подобными сервисами. Остальные 26% затруднились ответить на данный вопрос.
По данным опроса, наиболее актуальны услуги робота-советника будут для инвесторов, у которых нет времени на анализ рынка (23%), а также для новичков, которые только знакомятся с инвестициями (16%). 12% опрошенных считают, что робот-советник может быть полезен всем инвесторам без исключения. 10% уверены, что такой сервис особенно подойдет инвесторам с большим количеством активов.
Основное преимущество применения ИИ в инвестициях – это возможность сэкономить свое время: так считает треть опрошенных (29%). Также робот-советник будет полезен, чтобы совершить первые сделки (25%), подобрать эффективные активы (20%) и защитить портфель инвестора от ошибок в силу его неопытности и излишней эмоциональности (18%).
*Опрос проведен 30 октября – 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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