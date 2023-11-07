Общество

В Госдуме заговорили об угрозе потери мыслителей из-за нейросетей

Общество 07.11.2023 14:46
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07.11.2023 14:46


Первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Антон Ткачев сегодня, 7 ноября, заявил о том, что нейросеть не дает школьникам критически мыслить. «В будущем мы потеряем специалистов», – уверен Ткачев. 

В сентябре в школах резко увеличилось количество запросов в нейросети — YandexGPT, GigaChat. Когда школьник задает нейросети вопрос, о каких проблемах бытия при написании поэзии думала Анна Ахматова, то она сможет развернуто ответить на несколько страниц. Таким образом, мы потеряем в будущем хороших специалистов и ученых, мыслящих критически, — объяснил причину тревожных настроений парламентарий. 

По словам Ткачева, он уже направил в Минпросвещения запрос с предложением отменить в школах в рамках госпрограммы возможность технического запроса в российские нейросети.

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