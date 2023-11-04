В Волгограде площади и улицы зачистили от машин

В Центральном районе Волгограда действуют введенные накануне ограничения на движение транспорта, сообщает V102.RU.

Как пояснили в мэрии Волгограда, от «железных коней» освободили площадь Павших Борцов, улицу Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской и прилегающие к улице Мира участки.

— Пешеходный режим будет действовать до 12.00 4 ноября, — добавили в горадмине.

Уточняется, что в выходные и праздничные дни на улице Чуйкова от музтеатра до улицы Ленина также введен пешеходный режим. Здесь автомобили полностью запрещены. По 13.00 4 ноября пешеходную зону здесь расширят до улицы Краснознаменской.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, в День народного единства запланировано множество мероприятий, в том числе Крестный ход, который стартует в 10.40 от Александро-Невского собора.

Фото: архив ИА «Высота 102»