Расписание электричек Волгоград-Волжский изменится с 7 ноября

Электричка № 6433/6434 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 17:37, а прибудет на конечную ст. Волжский в 18:38 (на 10 минут позже).
Общество 03.11.2023 21:46
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03.11.2023 21:46
Электричка № 6433/6434 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 17:37, а прибудет на конечную ст. Волжский в 18:38 (на 10 минут позже).
Пассажиров электричек сообщением Волгоград-Волжский предупредили об изменении расписания с 7 ноября. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, новое расписание будет действовать до 9 декабря, а изменения связаны с реконструкцией станции Волжский.Так, электропоезд № 6423/6424 Волжский – Волгоград-1 будет отправляться со ст. Волжский в 6:26 (на 9 минут раньше), а прибывать на конечную ст. Волгоград-1 в 7:24 ч.
Электричка № 6433/6434 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 17:37, а прибудет на конечную ст. Волжский в 18:38 (на 10 минут позже).
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