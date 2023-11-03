Общество

Андрей Бочаров вручил награды волгоградцам накануне Дня народного единства

Общество 03.11.2023 14:17
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03.11.2023 14:17


Губернатор Андрей Бочаров вручил награды жителям региона — руководителям и работникам предприятий и организаций сферы здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, АПК, промышленности, ТЭК, строительства, спорта, органов исполнительной власти. В числе особо отмеченных — трудовой коллектив, многодетные родители, а также граждане, проявившие героизм при пожаре. Как сообщили V102.RU в администрации региона, торжественная церемония прошла сегодня, 3 ноября, в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области накануне Дня народного единства. 
—Вы делаете  много полезных для своей родной земли дел. Вас, представителей самых разных профессий, объединяет преданность выбранному делу, высокий профессионализм, любовь к своему Отечеству. Для меня большая честь от имени Президента Российской Федерации вручить вам высокие государственные награды, отметить наградами Волгоградской области, - выступил глава региона.
Так, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена супружеская чета Мустафаевых. Санани Аскер оглы и Лала Гамлет Кызы из Красноармейского района Волгограда вырастили достойными гражданами многонациональной России двоих сыновей и четверых дочерей, младшая из которых уже является студенткой.

Работники администрации Иловлинского района Владимир Вагнер и Пётр Сигачёв отмечены медалями «За отвагу на пожаре». Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность при тушении степного пожара, они сделали всё, чтобы отвести огонь от населённого пункта и детского оздоровительного лагеря, где находились дети. Вручая заслуженные награды, губернатор Андрей Бочаров крепко пожал героям руки.
В действительно сложных условиях себя отлично проявили и волгоградские медики. Врач-травматолог-ортопед отделения сочетанной травмы 25-й больницы Алексей Толкачёв провёл более 150 операций участникам СВО и жителям ЛНР и Донбасса, получившим различные травмы. Почти год в составе медицинских бригад проработал на новых территориях отоларинголог Волгоградской областной клинической больницы № 1 Хабиб Джамиль Аль-Тамими: он начинал обычным врачом, позже был назначен руководителем группы, а потом возглавил медицинский десант региона. Губернатор Андрей Бочаров передал Алексею Толкачёву благодарность Президента РФ,  а Хабибу Джамилю Аль-Тамими — медаль Луки Крымского.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ также объявлена коллективу городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25: 1315 человек каждый день круглосуточно стоят на страже жизни и здоровья всех жителей и гостей региона.

Государственные и региональные награды сегодня были вручены представителям всех сфер жизнедеятельности за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен глава городского округа город Волжский Игорь Воронин, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — дежурный по железнодорожной станции Волжский ОАО «РЖД» Надежда Дронова, машинист тепловоза локомотивного депо Волгоград-Пассажирское ОАО «РЖД» Алексей Краснов, осмотрщик-ремонтник вагонного депо Максим Горький ОАО «РЖД» Сергей Манжа, начальник комплекса участков ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Сергей Краев, машинист экскаватора АО «Себряковцемент» Петр Сухоруков. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» — директор АО «Солодча» Борис Попов.
Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено директору Волжского психоневрологического интерната Сергею Калашникову, «Заслуженный энергетик РФ» — главному энергетику ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Сергею Агееву. Почётной грамотой Президента РФ награждены директор Центра социальной защиты населения по городу Камышину Елена Кондраева, а также специалист «ВолгаДорСтрой» Евгений Стельников. Благодарность Президента РФ объявлена главному инженеру филиала «Пригородные межрайонные электрические сети» АО «Волгоградоблэлектро» Александру Воронкову, бригадиру строительно-монтажного управления № 1 – филиала АО «Приволжтрансстрой» Игорю Трубникову.

Медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» награждён президент региональной Федерации плавания, легендарный тренер чемпионов Виктор Авдиенко. Почётной грамотой губернатора за многолетний добросовестный труд отмечена работа главы Жирновского района Александра Шевченко, руководителя ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области Александра Хрипко и др.
- Жители Волгоградской области гордятся вами, вашими самоотверженными поступками, вашими делами. Гордятся наследием Поколения Победителей, наследием всех поколений жителей Волгоградской области, которое вы преумножаете своим трудом, — заключил губернатор.
На фото администрации Волгоградской области: губернатор вручает награды Владимиру Вагнеру, главе Волжского Игорю Воронину и главе Жирновского района Владимиру Шевченко. 

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