В Волгограде прекращается движение пяти речных маршрутов

Продолжат курсировать теплоходы лишь по двум направлениям - «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» и «Руднева - Сарпинский». При этом по маршруту «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» речные трамвайчики будут ходить лишь до 3 декабря. Линия «Руднева - Сарпинский», напомним, функционирует круглогодично. Остальные маршруты приостанавливают свою работу до весны.
Общество 31.10.2023 09:51
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31.10.2023 09:51
С 7 ноября в связи с окончанием дачного сезона прекращается движение пяти речных маршрутов. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, речной транспорт перестанет функционировать на линиях «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики».
Продолжат курсировать теплоходы лишь по двум направлениям - «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» и «Руднева - Сарпинский». При этом по маршруту «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» речные трамвайчики будут ходить лишь до 3 декабря. Линия «Руднева - Сарпинский», напомним, функционирует круглогодично. Остальные маршруты приостанавливают свою работу до весны.
Продолжат курсировать теплоходы лишь по двум направлениям - «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» и «Руднева - Сарпинский». При этом по маршруту «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» речные трамвайчики будут ходить лишь до 3 декабря. Линия «Руднева - Сарпинский», напомним, функционирует круглогодично. Остальные маршруты приостанавливают свою работу до весны.
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