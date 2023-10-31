Общество

В Волгограде прекращается движение пяти речных маршрутов

Общество 31.10.2023 09:51
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31.10.2023 09:51


С 7 ноября в связи с окончанием дачного сезона прекращается движение пяти речных маршрутов. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, речной транспорт перестанет функционировать на линиях «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики».
Продолжат курсировать теплоходы лишь по двум направлениям - «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» и «Руднева - Сарпинский». При этом  по маршруту «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» речные трамвайчики будут ходить лишь до 3 декабря. Линия «Руднева - Сарпинский», напомним,  функционирует  круглогодично. Остальные маршруты приостанавливают свою работу до весны.

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