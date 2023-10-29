Общество

Кабмин добавил денег Волгоградской области на льготы по ЖКХ ветеранам боевых действий

Общество 29.10.2023 15:32
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29.10.2023 15:32


Волгоградская область стала одним из 42 российских регионов, которые получат дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Субъект получит сверх запланированного 1233000 тысячи рублей. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 4,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт кабмина.
Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.


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