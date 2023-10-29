Кабмин добавил денег Волгоградской области на льготы по ЖКХ ветеранам боевых действий

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
Общество 29.10.2023 15:32
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29.10.2023 15:32
Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
Волгоградская область стала одним из 42 российских регионов, которые получат дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Субъект получит сверх запланированного 1233000 тысячи рублей. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 4,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт кабмина.Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
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